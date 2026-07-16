Cijena hljeba pod lupom inspektora

Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora, koji su tokom juna 2026. godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 KM.

Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba.

Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

Cijena hljeba kontrolisana radi zaštite standarda građana

Mjera kojom je ograničena najviša maloprodajna cijena hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da zbog toga kontinuirano kontrolišu poštivanje odluke na tržištu, uključujući način na koji trgovci formiraju cijenu hljeba.

Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori su tokom juna na području Federacije BiH izvršili ukupno 233 inspekcijska nadzora.

Utvrđene nepravilnosti rezultirale su izdavanjem 91 prekršajnog naloga, čija ukupna vrijednost iznosi 146.970 KM.

Najveći broj kontrola odnosio se na djelatnost trgovine. Inspektori su kontrolisali 169 poslovnih subjekata iz ove oblasti, što predstavlja 72,5 posto svih nadzora.

Na trgovinu se odnosi i najveći iznos izrečenih prekršajnih naloga, ukupno 112.350 KM, odnosno 76,4 posto svih kazni izrečenih tokom juna.

Prekršaji povezani s kontrolom cijena činili su najveću pojedinačnu grupu utvrđenih nepravilnosti, a za njih su izdati nalozi u ukupnom iznosu od 61.520 KM.

Inspekcijski nadzori bit će nastavljeni

Federalni inspektori najavili su da će i u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije BiH.

Cilj nadzora je osiguranje dosljedne primjene propisa, zaštita ekonomskih interesa potrošača, očuvanje ravnopravnih uslova poslovanja i jačanje pravne sigurnosti na tržištu.

Poslovni subjekti pozvani su da svoje poslovanje usklade s važećim propisima i pridržavaju se mjera koje donose nadležni organi, kako bi izbjegli prekršajnu odgovornost i doprinijeli zaštiti potrošača i stabilnosti tržišta.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apelovali su i na građane da prilikom kupovine proizvoda ili korištenja usluga zahtijevaju fiskalni račun. Na taj način, kako su naveli, potrošači doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih prava.

Uočene nepravilnosti u radu poslovnih subjekata građani mogu prijaviti pozivom na broj 033/22-66-44, koji je dostupan 24 sata, putem elektronske pošte pisarnica@fuzip.gov.ba ili poštom na adresu Fehima ef. Čurčića broj 6, Sarajevo.