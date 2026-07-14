Skoro milion KM za mlade u TK: Podrška za stambene kredite i pokretanje biznisa

Vlada TK osigurala je 954.000 KM za podršku mladima i subvencije kamata, dok se milioni maraka usmjeravaju u vodnu infrastrukturu i Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o raspodjeli sredstava za podršku mladima u vrijednosti od 954.000 KM, te usvojila izmjene programa ulaganja u vodnu infrastrukturu vrijedne milione konvertibilnih maraka.

Za podršku mladima u 2026. godini osigurano je ukupno 954.000 KM. Od ovog iznosa, 300.000 KM namijenjeno je za subvencionisanje kamata na stambene kredite za mlade, dok je 110.000 KM planirano za projekte omladinskih udruženja.

Investicijska fondacija “Impakt” dobiće 280.000 KM za razvoj preduzetništva i podršku samozapošljavanju mladih kroz poslovne inkubatore na području lokalnih samouprava u kantonu.

Novost u ovogodišnjem programu je izdvajanje 189.000 KM za neformalno obrazovanje, odnosno za sufinansiranje troškova usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina s ciljem povećanja konkurentnosti mladih na tržištu rada.

Pored toga, 40.000 KM izdvojeno je za rad Vijeća mladih TK, dok je 20.000 KM rezervisano za izradu nove Strategije prema mladima TK za period 2026-2034. godina.

Milionske investicije u vodnu infrastrukturu

Na istoj sjednici data je saglasnost na izmjene Programa ulaganja sredstava vodnih naknada za 2026. godinu.

Između ostalog, odobrena su kreditna sredstva u iznosu od 5,3 miliona KM namijenjena Gradu Lukavac za sufinansiranje kupovine i prenosa “Filter stanice Modrac” s pripadajućim bunarima.

Također, donijeta je odluka o raspodjeli 3,51 milion KM za 19 opštinskih i gradskih projekata koje je kandidovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK:

2,66 miliona KM za devet projekata regulacije vodotoka,

756.800 KM za sedam projekata vodosnabdijevanja,

92.994 KM za tri projektna zadatka iz oblasti upravljanja vodama.

Budući da dio novca nije u potpunosti raspoređen, resorno ministarstvo je raspisalo ponovni javni poziv za dodjelu preostalih 4,1 miliona KM za projekte iz oblasti vodoprivrede.

Ranijim odlukama već je raspoređeno 40 miliona KM kreditnih sredstava za ravnomjeran razvoj vodne infrastrukture u gradovima i opštinama TK, uključujući i 10 miliona KM za projekte u Živinicama.

Rudnici i dalje ne plaćaju koncesije

Vlada je prihvatila i Informaciju o nadzoru nad radom koncesionara na području kantona. I dok većina koncesionara uredno izmiruje svoje obaveze, u izvještaju je istaknuto da Rudnik uglja “Kreka”, RMU “Banovići” i RMU “Đurđevik” i dalje ne izmiruju dospjele tekuće obaveze po osnovu koncesionih ugovora.