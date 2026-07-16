Zbog previsokih cijena hljeba izrečene kazne od preko 54.000 KM u FBiH

Federalni tržišni inspektori tokom juna su kontrolisali primjenu odluke o maksimalnoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izrekli su 17 prekršajnih naloga

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Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom juna ove godine proveli su pojačane kontrole primjene odluke Vlade Federacije BiH o određivanju najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. U 45 izvršenih inspekcijskih nadzora utvrđene su nepravilnosti zbog kojih su izrečeni prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 54.000 KM.

Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da je odluka o određivanju najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena radi zaštite životnog standarda građana i osiguravanja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica. Zbog toga federalni inspektori kontinuirano nadziru njenu primjenu na tržištu.

Više od 146.000 KM kazni tokom juna

Tokom juna 2026. godine federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori obavili su ukupno 233 inspekcijska nadzora na području Federacije BiH. U tim kontrolama utvrđene su nepravilnosti zbog kojih je izdat 91 prekršajni nalog u ukupnoj vrijednosti od 146.970 KM.

Najveći broj nadzora odnosio se na oblast trgovine. Od ukupno kontrolisanih subjekata, njih 169, odnosno 72,5 posto, bilo je iz sektora trgovine, dok je u toj djelatnosti izrečeno i najviše novčanih kazni – ukupno 112.350 KM, što čini 76,4 posto ukupnog iznosa svih prekršajnih naloga.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da prekršaji iz oblasti kontrole cijena predstavljaju najveću pojedinačnu grupu prekršaja, a ukupna vrijednost kazni po tom osnovu iznosila je 61.520 KM.

Inspekcije se nastavljaju

Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori najavili su da će i u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole širom Federacije BiH. Kako navode, cilj nadzora je dosljedna primjena važećih propisa, zaštita ekonomskih interesa potrošača, očuvanje ravnopravnih uslova poslovanja i jačanje pravne sigurnosti na tržištu.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove pozvali su privredne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima i pridržavaju se mjera koje donose nadležni organi kako bi izbjegli prekršajnu odgovornost i doprinijeli zaštiti potrošača i stabilnosti tržišta.

Uputili su i apel građanima da prilikom svake kupovine proizvoda ili korištenja usluga obavezno traže fiskalni račun, čime, kako ističu, direktno doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih potrošačkih prava.

Sve uočene nepravilnosti građani mogu prijaviti putem telefona 033/226-644, koji je dostupan 24 sata dnevno, elektronskom poštom na adresu pisarnica@fuzip.gov.ba ili poštom na adresu Federalne uprave za inspekcijske poslove u ulici Fehima ef. Čurčića broj 6 u Sarajevu.