Da li će se penzioneri ‘opariti’ : Poznat iznos koji se traži od Vlade FBiH

Upravni odbor Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH zatražio je hitan sastanak sa premijerom Vlade FBiH i resornim ministrima kako bi se riješila osnovna pitanja ove populacije

Prvi zahtjev Vladi FBiH je da se isplati jednokratna pomoć penzionerima u iznosu prosječne samostalne decembarske penzije od 675 KM, a drugi je izmjena Zakona o PIO

A Vladi FBiH će, kako kaže za Oslobođenje zamjenik predsjednika UO Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH Haso Halilović, uputiti dva ključna i temeljna zahtjeva. Sastanak bi trebao da se održi 14. ovog mjeseca u Vladi FBiH.

– Naš prvi zahtjev je da se isplati jednokratna pomoć penzionerima u iznosu prosječne samostalne decembarske penzije od 675 KM. Drugi je da se ide u hitnu promjenu i izmjenu Zakona o PIO, član 140, gdje bi se omogućilo povećanje svih penzija, odlučan je Halilović.

Podsjeća da su predstavnici Saveza nedavno imali sastanak sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem i predstavnicima Federalnog zavoda penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja, na kojem su ih upoznali sa složenim i teškim uvjetima života penzionera. Ovaj sastanak je, naglašavaju i iz Ministarstva, održan kao radno-konsultativni pred zajednički sastanak sa kolegijem Vlade FBiH, koja je jedina meritorna i nadležna da se bavi sistemskim rješavanjem statusa penzionera.

– Stoga smo tražili da na predstojećem sastanku s premijerom bude i ministar finansija, da kažemo u kakvoj su to situaciji penzioneri, šta im pripada, šta im je oduzeto i šta do 5. maja, odnosno do prvog rebalansa budžeta treba riješiti. Moramo imati konkretne odgovore iz Vlade, jer mi smo u maju zakazali skupštinu na kojoj ćemo, ukoliko ne budu realizovani naši zahtjevi, donijeti druge odluke, malo nepopularnije, za koje ni mi ne bismo htjeli da se dese, naglašava Halilović.

Iako su penzionerima u FBiH penzije s početkom 2024. povećane pet posto, a riječ je o akontativnom povećanju koje se dešava na godišnjem nivou, u skladu sa podacima vezanim za rast BDP-a i indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini, i dalje su nedovoljne većini za normalan život. Riječ je o usklađivanju koje se u skladu sa Zakonom o PIO vrši redovno, svakog 15. aprila.

– Prema dostupnim podacima, procjena je da bi se procenat redovnog usklađivanja penzija trebao kretati od šest do sedam posto. S druge strane, Vlada FBiH je krajem prošle godine donijela Uredbu da uposlenicima u Federaciji poslodavac može izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM, a tu penzionera nema nigdje. Mi tražimo samo četvrtinu od te sume, da se isplati penzionerima, ističe Halilović i dodaje da, osim ključnih zahtjeva, traže da se izvrši analiza usvajanja fiskalnih zakona, posebno onog koji se odnosi na smanjenje doprinosa za PIO i zdravstvenu zaštitu.

– Bojimo se da, ukoliko dođe do smanjenja te stope doprinosa, a ne obezbijedi se siguran izvor finansiranja, može doći do poremećaja kad je u pitanju povećanje ili vanredno i redovno usklađivanje penzija, smatra on.



Navodi da se na godišnjem nivou samo za PDV i porez na dohodak isplati milijarda KM.

– Tražimo da se od te milijarde dio novaca da penzionerima, a kojih ima 446.000. On bi se usmjerio u poboljšanje materijalno-socijalnog položaja, prvenstveno za povećanje penzija, isplatu jednokratne pomoći i omogućavanje vanrednog usklađivanja penzija u skladu sa rastom troškova života i rastom plata, kaže Halilović