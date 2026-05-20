Prodaja električnih vozila porasla 34% u aprilu: kineski brendovi jačaju pozicije u Evropi

Visoke cijene goriva, potaknute ratom u Iranu, dramatično su promijenile navike kupaca automobila širom Evrope. Podaci do kojih je došao Reuters pokazuju da prodaja novih i polovnih električnih vozila bilježi rekordan rast, pružajući prijeko potreban poticaj posrnuloj automobilskoj industriji.

Potražnja za električnim vozilima u Evropi naglo je porasla jer su visoke cijene goriva potaknule prodaju novih i polovnih modela na struju. Prema podacima s 16 evropskih tržišta, registracije novih električnih vozila porasle su za 34 posto u travnju na godišnjem nivou.

U prvom kvartalu 2026. zabilježeno je ukupno 723.704 novih registracija – danas je svaki peti prodani automobil u Evropi potpuno električan.

Kalkulacije kupaca u potpunosti su se promijenile nakon što su međunarodne cijene nafte skočile na znatno iznad 100 dolara po barelu kao posljedica američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.

Internet platforme za prodaju automobila svjedoče o dramatičnom porastu pretraga, s posebnim naglaskom na cjenovno pristupačnije kineske marke. Njemačka platforma Carwow izvijestila je da je udio upita za EV-ima skočio s oko 40 na 75 posto, dok je interes za benzincima pao s 33 na samo 16 posto.