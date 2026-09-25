Danas kiša, tokom dana prestanak padavina

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana, postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje, praćeno padavinama, kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti, te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini toplije i malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama.