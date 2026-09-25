Oprez na cestama: Kiša i magla otežavaju vožnju širom BiH

Kiša i hladnije vrijeme otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog odrona, magle i smanjene vidljivosti. Na pojedinim dionicama autoceste A-1 saobraćaj je zatvoren ili preusmjeren, saopćili su iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK-a).

Hladnije vrijeme praćeno mjestimično intenzivnom kišom donosi otežane uslove za vožnju širom Bosne i Hercegovine. Poseban oprez potreban je na dionicama koje prolaze kroz usjeke, gdje je povećana opasnost od odrona i obrušavanja kamenja.

Na područjima bez padavina, naročito uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice, što dodatno smanjuje vidljivost.

S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, prilazima gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode stanju na kolovozu, drže veće odstojanje između vozila i posebno obrate pažnju na moguće prepreke na cesti.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, dok je saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj se odvija preusmjereno u preticajnoj traci. Vozačima se savjetuje da prije putovanja provjere stanje na cestama i računaju na moguće usporavanje i duže vrijeme putovanja.