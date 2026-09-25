Zmajevi večeras protiv Poljske otvaraju novu sezonu Lige nacija

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će utakmicom protiv Poljske u Varšavi otvoriti novu sezonu Lige nacija. Susret na stadionu PGE Narodowy počinje u 20:45 sati.

Bit će to prvi meč Zmajeva nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu održanom ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija BiH takmičenje je završila u šesnaestini finala, gdje je poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Poljska, s druge strane, nije nastupila na Mundijalu, nakon što je u finalu baraža za plasman poražena od Švedske. Tokom ljeta odigrala je dvije prijateljske utakmice – protiv Ukrajine izgubila je 2:0, dok je protiv Nigerije remizirala 2:2.

Najveća zvijezda poljske reprezentacije i dalje je Robert Lewandowski, koji bi večeras trebao predvoditi napad domaće selekcije. Selektor Jan Urban na raspolaganju ima i nekoliko kvalitetnih igrača, među kojima su Matty Cash, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

BiH će u Varšavi nastupiti oslabljena. Zbog povrede je otpao golman Nikola Vasilj, dok selektor Sergej Barbarez ne može računati ni na desnog beka Newcastlea Amara Dedića. Ranije je zbog teške povrede i operacije sa spiska otpao i novajlija Kenan Busuladžić.

Barbarez je pred utakmicu poručio da njegova ekipa u Varšavu dolazi s ambicijom da se predstavi hrabro i pokuša ostvariti pozitivan rezultat.

Respektujemo protivnika, ali gledamo svoje šanse u svakoj utakmici“, poručio je Barbarez.

I selektor Poljske Jan Urban najavio je određene promjene u sastavu, istakavši da bi navijače mogla iznenaditi imena jednog ili dvojice igrača u početnoj postavi.

Pored Poljske, u grupi sa Zmajevima nalaze se još Švedska i Rumunija, protiv koje će BiH igrati u ponedjeljak u Bukureštu.

Utakmice Lige nacija bitne su i zbog pozicije BiH uoči žrijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Zmajevi moraju završiti među prve dvije selekcije u grupi kako bi osigurali mjesto u drugom šeširu, dok bi u suprotnom bili u trećem.

Poljska – BiH igra se večeras od 20:45 sati, uz direktan prijenos na BHT 1 i MY TV.