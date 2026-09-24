U Srebreniku održan seminar “Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu”

U hotelu Orion u Srebreniku danas je održan seminar “Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu” gdje su prezentaciju svojih rješenja i tehnologija predstavili predstavnici kompanija BBAI GreenTech, FONROCHE Lighting te BEAM europe sa svojom tehnologijom solarnih punjača za električna vozila.

Bio je ovo prvi seminar ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, a podržan je od strane Gradske uprave Srebrenik.

Seminar jee posvećen predstavljanju najsavremenije zelene tehnologije i predstavljena su rješenja koja su dostupna gradovima, općinama i privatnim investitorima kao odgovor na savremene izazove kao što su rast troškova energije, očuvanje prirodnih resursa, i upravljanje rizicima te posljedicama prirodnih katastrofa.

Francuska kompanija FONROCHE Lighting je svjetski lider u oblasti autonomne solarne rasvjete i predstavljena su rješenja za pouzdano osvjetljavanje svih vrsta objekata, parkova,igrališta,cesta itd., a bez ikakvog opterećenja električne mreže.

Predstavljena je i najnovija tehnologija detekcije požara u šumama, punionica za električne automobile i niz drugih inovativnih i energetski efikasnih rješenja koja bi se mogla implementirati u gradovima, javnim ustanovama, preduzećima, javnom prevozu i sl.