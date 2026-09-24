Održan nastavak 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik

U Srebreniku je danas održan nastavak 19. redovne sjednice Gradskog vijeća koja je započela i prekinuta krajem avgusta ove godine.

Na današnjem zasijedanju razmatrani su i usvojeni prijedlog imenovanju članova nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Srebrenik, zatim prijedlog o davanju saglasnosti na izmjene statuta JZU “Gradska apoteka”, izmjena odluke o naknadama za rad predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova i preduzeća kao i prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti,nepokretnosti i prava.

Također, usvojen i prijedlog Sanacijskog plana parcelacije za k.o. Podorašje, prijedlog rješenja o odobravanju JP Elektroprivreda BIH privremenog zauzimanja i korištenja dva parking mjesta u centru grada za potrebe punionice za električne automobile te nacrt odluke o prenamjeni objekata kolektivnog smještaja (tzv. kuće holandske vlade) na području Grada Srebrenika.