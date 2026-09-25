Dobre vijesti za putnike: EasyJet uvodi letove iz Sarajeva za Basel i Ženevu

Sarajevo će od ljetne sezone 2027. godine dobiti novo veliko ime na svojoj listi aviokompanija. EasyJet uvodi redovne letove iz Sarajeva prema Švicarskoj, i to na dvije destinacije – Basel i Ženevu.



Dolazak easyJeta predstavlja novu aviokompaniju na tržištu Bosne i Hercegovine i donosi dodatne mogućnosti putnicima koji putuju između BiH i Švicarske.

Obje linije planirane su za ljetnu sezonu 2027. godine, a detalji o tačnim datumima početka operacija, frekvencijama i cijenama karata očekuju se kroz objavu reda letenja i početak prodaje.



Dvije važne destinacije za putnike iz BiH



Basel i Ženeva među značajnim su švicarskim destinacijama za putnike iz Bosne i Hercegovine, posebno za dijasporu, poslovne putnike, ali i one koji Švicarsku koriste kao polaznu tačku za dalja putovanja.

Basel je posebno zanimljiv i zbog svog geografskog položaja, jer aerodrom opslužuje područje na granici Švicarske, Francuske i Njemačke.

Dolazak easyJeta tako otvara još jednu mogućnost putnicima koji će moći birati između različitih aviokompanija i opcija putovanja prema Švicarskoj.

EasyJet prvi put u Bosni i Hercegovini

Za easyJet će ovo biti prvi ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, čime Sarajevo dobija još jednu poznatu evropsku niskotarifnu aviokompaniju.

Nakon Ryanaira i širenja prisustva drugih aviokompanija, dolazak easyJeta predstavlja još jednu promjenu na tržištu avio-saobraćaja u BiH.

Za putnike je posebno važno da će nove linije donijeti više izbora prilikom planiranja putovanja, kako kroz različite termine letova, tako i kroz različite cjenovne opcije.