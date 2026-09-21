Sutra 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku

Pčelarsko društvo “Roj” Srebrenik organizuje 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme, sutra (utorak, 22. septembra na Trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku s početkom u 10:00 sati. Učešće na sajmu će, tradicionalno, uzeti veliki broj izlagača iz BiH i regiona. Takođe, na sajmu će uzeti učešće i lokalni izlagači i udruženja. Između ostalih i Udruženje “Ružičasti krug” Srebrenik, a kompletan prihod od prodatih, izloženih proizvoda usmjeriće se za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma.

Sajam je odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost jer, bez pčelara nema ni pčela, a bez pčela nema ni oprašivanja koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ekosistema uopšte.

U okviru sajma održaće se i stručno predavanje za pčelare, a posjetioci će imati priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama.

Organizatori očekuju da će sajam posjetiti veliki broj građana i ljubitelja pčelarstva. Manifestacija predstavlja i priliku za promociju domaće proizvodnje i razmjenu iskustava među pčelarima iz više zemalja

Svi zainteresovani izlagači, više informacija mogu dobiti na telefon broj 062/677-502.