Servisne informacije: Rođeno devet beba u TK

MUP TK – U protekla 24 sata na području nadležnosti Uprave policije MUP TK-a javni red i mir nije narušavan, evidentirana su četiri krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 47 pregleda, 1 kućna posjeta i 2 terenska intervencija, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.
VATROGASCI –Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 3 intervencije na gašenju požara niskog rastinja: i to
– Naselje Brda
– Magistralni put Tuzla -Orašje
– Ul.Vahida Ibrića.
Sva tri požara su lokalizovana i ugašena.
ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
Povodom predstojeće vjerske manifestacije – otvorenja i proklanjanja Čarsijske džamije u Srebreniku, JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik obavještava javnost o privremenoj izmjeni režima parkiranja.
Molimo sve korisnike da u navedene dane NE PARKIRAJU svoja vozila na sljedećim parkiralištima:
Parking kod Robne kuće – Petak (25.09.2026. godine)
Parking kod Obdaništa – Subota (26.09.2026. godine)
Ulica 25. novembar (potez od Centra za socijalni rad do marketa “BINGO”) – Subota (26.09.2026. godine)
Ulica Srebreni Grad (potez od kafića “Duga” do mesnice “Bašić”) – Subota (26.09.2026. godine)
Mole se stanari okolnih zgrada, vlasnici poslovnih prostora i posjetioci da svoja vozila blagovremeno premjeste i parkiraju na druga slobodna parkirališta u gradu.
Ova mjera se poduzima isključivo radi osiguranja prohodnosti, bezbjednosti i dostojanstvenog provođenja svečanog programa.