Servisne informacije: Rođeno devet beba u TK

MUP TK – U protekla 24 sata na području nadležnosti Uprave policije MUP TK-a javni red i mir nije narušavan, evidentirana su četiri krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 47 pregleda, 1 kućna posjeta i 2 terenska intervencija, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI –Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 3 intervencije na gašenju požara niskog rastinja: i to

– Naselje Brda

– Magistralni put Tuzla -Orašje

– Ul.Vahida Ibrića.

Sva tri požara su lokalizovana i ugašena.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

Povodom predstojeće vjerske manifestacije – otvorenja i proklanjanja Čarsijske džamije u Srebreniku, JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik obavještava javnost o privremenoj izmjeni režima parkiranja.

Molimo sve korisnike da u navedene dane NE PARKIRAJU svoja vozila na sljedećim parkiralištima:

Parking kod Robne kuće – Petak (25.09.2026. godine)

Parking kod Obdaništa – Subota (26.09.2026. godine)

Ulica 25. novembar (potez od Centra za socijalni rad do marketa “BINGO”) – Subota (26.09.2026. godine)

Ulica Srebreni Grad (potez od kafića “Duga” do mesnice “Bašić”) – Subota (26.09.2026. godine)

Mole se stanari okolnih zgrada, vlasnici poslovnih prostora i posjetioci da svoja vozila blagovremeno premjeste i parkiraju na druga slobodna parkirališta u gradu.

Ova mjera se poduzima isključivo radi osiguranja prohodnosti, bezbjednosti i dostojanstvenog provođenja svečanog programa.