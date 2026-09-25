Kino Srebrenik: Danas na repertoaru filmski hitovi “Malci i monstrumi” i “Spider-Man: Novo doba”

Danas u Knu Srebrenik možete pogledati dva filmska hita. Od 18 sati na repertoaru je animirani film “Malci i monstrumi”.

Ubrzo nakon ogromnog svjetskog uspeha blockbustera GROZAN JA 4, najduhovitije letnje komedije u 2024. godini, Ilummination proširuje svoj veseli animirani univerzum novim urnebesnim poglavljem, uz potpuno nove likove, u najvećoj globalnoj animiranoj franšizi u istoriji: MALCI I MONSTRUMI. Ovo je urnebesna, smiješna i potpuno istinita priča o tome kako su Malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde, izgubili sve, pustili monstrume u svijet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Prodaja ulaznica pred početak projekcije.

Od 20 sati na repertoaru je akcijski film “Spider-Man: Novo doba”.

Nakon rekordnog globalnog uspjeha filma Spider-Man: Put bez povratka, Spider-Man: Novo doba označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Prošle su četiri godine od događaja iz Puta bez povratka, a Peter je sada odrastao čovjek koji živi potpuno sam, nakon što je dobrovoljno izbrisao sebe iz života i sjećanja onih koje voli. Boreći se protiv kriminala u New Yorku koji više ne zna njegovo ime, u potpunosti se posvetio zaštiti svog grada – Spider-Man s punim radnim vremenom – no kako se zahtjevi pred njim pojačavaju, pritisak pokreće iznenađujuću fizičku promjenu koja prijeti njegovom postojanju, dok neobičan novi obrazac zločina dovodi do pojave jedne od najmoćnijih prijetnji s kojima se ikada suočio.

Prodaja ulaznica pred početak projekcije.