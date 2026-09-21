Juventus na bosanskom jeziku čestitao rođendan Kerimu Alajbegoviću

Mlada zvijezda bosanskohercegovačkog nogometa i član italijanskog velikana Juventusa Kerim Alajbegović danas slavi svoj 19. rođendan.

Tim povodom oglasio se i torinski klub koji je na svojim zvaničnim društvenim mrežama objavio fotografiju našeg reprezentativca uz čestitku koja je privukla veliku pažnju naših navijača budući da je dio napisan na bosanskom jeziku.

“Prvi rođendan među crno-bijelima. Sretan rođendan, Kerime!”, pisalo je u opisu objave kojom je Stara dama pokazala koliko cijeni talentovanog bh. nogometaša.

Alajbegović je u Torino stigao nakon sjajnih partija u austrijskom Salzburgu te se ubrzo nametnuo kao jedna od najvažnijih uzdanica nove generacije.

Rođen u Kölnu 21. septembra 2007. godine, ovaj daroviti krilni napadač već je upisao značajne nastupe i u seniorskom dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Njegove dobre partije u Seriji A i Evropi potvrdile su da se radi o igraču od kojeg bh. nogomet može očekivati velike stvari u godinama koje dolaze.

Čestitke stižu sa svih strana, a navijači u Bosni i Hercegovini priželjkuju da slavljenik nastavi s odličnim igrama u nastavku sezone.

Klix.ba