Sutra počinje jesen: Pripremite topliju garderobu

Osjetno zahlađenje postepeno je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu uz dodatni pad temperatura u Bosni. Zapuhaće umjeren do jak sjeverac, a na planinama iznad 1800mnv i prve ovosezonske pahulje snijega. U srijedu(23.09.) i četvrtak(24.09.) ujutru lokalno mraz koji je najizgledniji u brdsko-planinskim područjima i mrazištima.

Padavine, barem u periodu od danas do četvrtka(24.09.) skromno. Uz umjeren dnevni razvoj naoblake lokalno koja kap kiše ili kakav kratkotrajni pljusak koji su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Na visokim planinama srednje i istočne Bosne koja pahulja snijega. Količinski zanemarivo, a dobar dio zemlje ostao bi i suh.

Razvojem nove ciklone u četvrtak i petak(25.09.) moguće su nešto mjerljivije padavine prvenstveno na zapadu i jugu zemlje uz nastavak svjezijeg i ispodprosječno hladnog vremena za ovaj dio godine. Krajem mjeseca postepeno zatopljenje ali uz svježa i po kotlinama često maglovita jutra, informiše BHMETEO.ba.

Pripremite topliju garderobu. Dodatni osjećaj svježine pojačavat će umjeren do jak sjeverac i bura.

Zahlađenje koje nam dolazi u narednom periodu, veći akcenat na svježini u odnosu na padavine kojih bi u nesto mjerljivijim količinama moglo biti tek između 24. i 26. septembra ali idalje nedovoljno za okončanje višemjesečne suše koja nas prati tokom ljeta. Ali svaka kap je vrijedna a temperature će svakako više dolikovat jesenjim nego li ljetnim. Reklo bi se da vrijeme sluša kalendar obzirom da nam 23. Septembra nastupa kalendarska jesen.