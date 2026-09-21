Direktor Šuma TK osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja

Općinski sud u Živinicama osudio je direktora Javnog preduzeća Šume TK Almira Huskića na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom Kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja za to nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu Kantonalnom sudu u Tuzli, koji će o tome donijeti konačnu odluku.

Zbog zloupotrebe položaja, Općinski sud u Živinicama osudio je direktora Šuma TK Almira Huskića, koji, ukoliko takva presuda bude eventualno potvrđena, neće više moći sjediti u direktorskoj fotelji.

„Izrekao mu kaznu zatvora od jedne godine i izrekao mu još sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja funkcije direktora Šuma TK u trajanju od šest godina nakon pravosnažnosti presude“, iznosi Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.

Ugovor o prodaji drvnih sortimenata

Njemu se, optužnicom, stavlja na teret da je mimo statuta i propisa, koji su definisali uslove i način prodaje drvnih sortimenata isključivo firmama koje za to imaju registrovanu djelatnost, odabrao firmu koja se time ne bavi i koja je na tome ostvarila profit.

„On je zaključio kupoprodajni ugovor o sukcesivnoj prodaji oko 500 metara kubnih drveta, tehničkog drveta prve, druge i treće klase bukve sa jednom firmom iz Čelića koja apsolutno nije zadovoljavala takve uslove, niti je bila registrovana kao firma koja se bavi poslovima rezanja drveta. Da bi poslije toga, poslije te isporuke drveta, ta firma iz Čelića po uvećanoj cijeni prodala tu tehničku građu jednoj kompaniji iz Bijeljine“, dodaje Arnautović.

Huskić: Ugovor je bio uslovnog karaktera

Huskić tvrdi da je ugovor bio uslovnog karaktera koji se mogao realizovati samo onda ako postoji višak drvnih sortimenata.

„Nije bilo realizacije tog ugovora dok smo mi bili tu. I desila se smjena i odjednom je taj ugovor postao aktuelan i odjednom je taj ugovor realizovan 146 posto. I meni se stavlja na teret, čak sam bio optužen da sam ja dao taj ugovor. Međutim, mi smo dokazali u postupku da nisam ja, nego da je Uprava, za šta je nadležna. I stavlja mi se na teret ono što se desilo poslije. Što je meni nevjerovatno“, argumentira Almir Huskić, direktor JP Šume TK.

Šume TK prošlu godinu završile sa suficitom

Bez obzira na to, Kantonalna skupština je prihvatila izvještaj o poslovanju JP Šume TK, koje je u prošloj godini poslovalo sa suficitom od oko 600 hiljada maraka.

„U ovom trenutku mi nemamo nekih posebnih obaveza, možda nekih 300 hiljada prema dobavljačima. Imamo duga prema općinama i kantonu nekih milion i 200. Imamo obaveze prema revolving kreditu. To je možda nekih 700 hiljada“, kaže Huskić.

Opozicija upozorava na finansijske obaveze

„Oni imaju koeficijent ubrzane likvidnosti od 0,19, što bi značilo da JP Šume TK tek sa 19 odsto mogu trenutno vršiti finansiranje svojih kratkoročnih obaveza, odnosno da na 1 KM prispjelih obaveza njima fali 0,81 KM stvarnih sredstava kako bi bili u korak sa izmirenjem tih obaveza“, zaključuje Lejla Ćebić Đerzić, zastupnica u Skupštini TK.

Finansijsko poslovanje ne bi moglo biti održivo bez subvencija iz kantonalnog budžeta, iz kojeg se izdvaja oko tri miliona maraka za poslove održavanja i rada čuvarskih službi. A zbog neplaćanja dodatnih poreznih obaveza, Šume TK će u konačnici, najvjerovatnije, morati platiti 1,8 miliona maraka duga Poreznoj upravi Federacije.

federalna.ba