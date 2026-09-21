Sergej Barbarez pozvao četiri nova igrača

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je pozvao četiri nova igrača za utakmice Lige nacija koje nas očekuju u sljedećem periodu.

Barbarez je na današnjoj press konferenciji istakao kako zbog povreda ne može računati na Amara Dedića i Kenana Busuladžića zbog čega je pozvao četiri nova imena u nacionalni tim.

“Htio bih reći nekoliko tehničkih stvari što se tiče stepena povrede Amara Dedića, on je obnovio povredu protiv Leedsa, stepen povrede zadnje lože je veći nego prije. Da je odmorio tu utakmicu, bio bi sigurno sada sa nama, ali takve stvari se dešavaju, bit će tri-četiri sedmice odsutan. Neće biti spreman za ove četiri utakmice”, rekao je Barbarez i dodao:

“Kenan Busuladžić fali nam također, devet mjeseci neće biti u igračkom pogonu jer je pokidao križne ligamente. Uručili smo nekoliko pretpoziva, pozvali smo Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića, Arjana Malića i Luku Đurića iz Paderborna. On je napravio iskorak u karijeri, igra u Bundesligi iako nije ulaz u sezonu bio najvažniji, no želimo ga vidjeti na djelu pa da bude dio našeg tima”.

Seriju od četiri utakmice ćemo otvoriti već u petak kada je na rasporedu utakmica protiv Poljske nakon čega slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije pa onda dvije domaće utakmice protiv Švedske i Poljske.