Danas pretežno oblačno, jutros zabilježeni prvi minusi

Jutros je u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -1; Sokolac 2; Bugojno, Ivan Sedlo 6; Drvar 7; Bihać, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 8; Zenica 9; Prijedor, Zvornik 10; Banja Luka, Doboj, Livno 11; Srebrenik 12, Gradačac 14; Bijeljina 15; Trebinje 16; Mostar 18; Neum 19; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjererenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 °C.