Pedeset godina rada Univerziteta u Tuzli: Izvedena predstava „Tri riječi“

Povodom obilježavanja jubileja – 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, 21. septembra u Narodnom pozorištu Tuzla izvedena je predstava „Tri riječi“, nastala prema motivima pripovijetki Antona Pavloviča Čehova.

Ovaj pozorišni dar Univerziteta u Tuzli, namijenjen svim ljubiteljima pozorišne umjetnosti, donio je emotivnu priču o ljubavi, sjećanju i riječima koje ponekad ostanu neizgovorene upravo onda kada su najvažnije.

Predstava je izvedena pred ispunjenim gledalištem, a publika je s posebnom pažnjom pratila igru Damira Mahmutovića, vanrednog profesora, i Alise Brkić, više asistentice Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Njihovu upečatljivu i emotivnu izvedbu publika je nagradila dugotrajnim i snažnim aplauzom.



Izvođenjem predstave „Tri riječi“ Univerzitet u Tuzli još jednom je pokazao da svoj veliki jubilej želi podijeliti sa građanima. Ova predstava samo je jedna u nizu kulturno-umjetničkih aktivnosti kojima će biti obilježeno 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli.

Režiju i dramatizaciju predstave potpisuje Damir Mahmutović, dok je za produkciju bio zadužen Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.