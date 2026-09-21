Danas oblačno, biometeorološka prognoza je povoljna

Danas u Bosni prije podne naoblačenje. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu od 27 do 30°C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.