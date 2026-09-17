Saradnja Grada Srebrenika i fondacije Mozaik: Finansijska i stručna podrška za ideje i poslovne poduhvate mladih

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima Fondacije Mozaik, čime zvanično započinje nova saradnja usmjerenu na podršku i osnaživanje mladih u našem gradu.

Grad Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa Fondacijom Mozaik našim mladim sugrađanima otvaraju se vrata za konkretnu finansijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata.

-“Za mlade sa područja Srebrenika sada su otvoreni pozivi za dva programa grantova:

* Mozaik narandžasti grantovi — namijenjeni mladima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5.000 KM (do 2.500 KM po projektu).

* Mozaik plavi grantovi — namijenjeni mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenje postojećih registrovanih biznisa/zanata koji se fokusiraju na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise je na raspolaganju fond u iznosu do 10.000 KM.

Mladi su pokretačka snaga Srebrenika. Nastavljamo kontinuirano ulagati u vaše ideje, rad i ostanak u našoj zajednici!”, navodi gradonačelnik Bjelić.

Detaljne informacije, uslove i linkove za prijavu možete pronaći na zvaničnoj stranici Grada Srebrenik.