Na prigodan način je u Srebreniku obilježena 35. godišnjica formiranja Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine.

Pripadnici Patriotske lige BiH prvi su stali u odbranu, prihvatajući tako prvi udar nadolazeće agresije na međunarodno priznatu državu BiH, nakon čega je uslijedilo formiranje Teritorijalne odbrane, a kasnije su, tokom rata, sve jedinice Patriotske lige odlukom Predsjedništva BiH od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike BiH.

Organizator obilježavanja ove godišnjice je udruženje “Patriotska liga Srebrenik“, a ovom prilikom položeno je cvijeće na centralno spomen obilježje palim borcima i šehidima u centru grada, na mezaru Muhameda Joldića – Kapetana Jolde, a nakon toga upriličeno je i druženje veterana Patriotske lige.