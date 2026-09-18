Uvodi se nova naknada za pakete preko Temua i drugih platformi

Kupujete li preko Sheina, Temua, Amazona ili drugih platformi koje šalju robu izvan Evropske unije, uskoro bi vas mogla dočekati još jedna promjena. Evropski parlament odobrio je veliku carinsku reformu koja uvodi novu naknadu za obradu paketa iz trećih zemalja i znatno strožija pravila za internetske platforme.

Važno je naglasiti da nova naknada nije isto što i carina od tri eura koja se od jula već primjenjuje na pošiljke male vrijednosti. Riječ je o zasebnoj administrativnoj naknadi za obradu paketa, čiji će tačan iznos tek odrediti Evropska komisija. Tokom pregovora spominjao se iznos od dva eura.

Tokom 2025. u EU stiglo 5,9 milijardi artikala male vrijednosti

Države članice trebale bi je početi naplaćivati najkasnije 1. novembra 2026. godine.

Svrha nove naknade je pokriti rastuće troškove carinskih službi, koje su posljednjih godina zatrpane milijardama malih paketa naručenih preko platformi poput Sheina i Temua.

Prema podacima Evropske komisije, samo je tokom 2025. u EU stiglo 5,9 milijardi artikala male vrijednosti poslanih direktno potrošačima, a oko 90 posto tih proizvoda potjecalo je iz Kine.

Platforme poput Sheina i Temua postaju uvoznici

Jedna od najvažnijih promjena jeste to da će platforme i internetski trgovci koji robu izvan EU-a šalju direktno evropskim kupcima ubuduće imati znatno veću odgovornost.

Takve platforme smatrat će se uvoznicima. To znači da će carinskim službama morati dostavljati potrebne podatke, podmirivati ili jamčiti za carinska i druga propisana davanja te osigurati da proizvodi koje prodaju zadovoljavaju pravila EU-a. Podatke o prodaji morat će prijavljivati odmah nakon transakcije, što bi carinskim tijelima trebalo omogućiti da procijene rizik i prije nego što roba stigne na granicu Unije.

Time se dio odgovornosti koji je dosad padao na pojedinačne kupce prebacuje na platforme i trgovce.