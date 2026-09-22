MUP TK-a: Dronovi neće zamijeniti policajce, ali mijenjaju način intervencija

Značajna pojačanja u policijskim redovima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Formiran je Odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, koji bi trebao olakšati operativni rad policije i omogućiti jednostavnije praćenje i nadzor tokom značajnih događaja. Posebna pažnja posvećena je i modernizaciji opremljenosti policije, efikasnijoj potpori operativnim jedinicama na terenu te unapređenju nivoa sigurnosti građana.

Dronovi za sigurnije policijske intervencije

Moderna oklopna vozila bila su samo početak potpune modernizacije Uprave policije i njene specijalne policije. Formiranjem Odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, Uprava policije postaje moderna policijska struktura koja svoje operativne aktivnosti unapređuje savremenim tehnološkim rješenjima koja olakšavaju rad policajaca i podižu sigurnost građana na viši nivo. Već je nabavljeno i nekoliko dronova.

„To nam je prioritet, da zaštitimo policijske službenike prilikom intervencija, a samim time povećamo sigurnost i bezbjednost građana Tuzlanskog kantona upotrebom ovih bespilotnih letjelica“, kazao je Admir Ketanović, inspektor za edukaciju u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Begić: Tehnologija ne zamjenjuje policajce

O mogućnostima primjene bespilotnih letjelica u svakodnevnom radu policije govori i operativna jedinica specijalne policije.

„Ovaj dio tehnologije neće zamijeniti policijskog službenika, ali će u velikoj mjeri doprinijeti boljem i efikasnijem radu. Ovu tehnologiju možemo kao jedinica koristiti prilikom traganja za određenim licima, prilikom pretrage određenih terena, pogotovo ovdje u našoj državi, gdje imamo određene dijelove koji su nepristupačni“, objasnio je Said Begić, komandir Operativne jedinice u Jedinici policije za specijalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Ovo je tek početak, tvrdi menadžment Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, najavljujući potpunu modernizaciju u ovoj oblasti.

„Prvenstveno s ciljem modernizacije i unapređenja rada policije, ali i zaštite građana i efikasnijeg djelovanja policije u lokalnoj zajednici i šire. Pratit ćemo sve trendove koji budu pred nama i prilagođavat ćemo se svim budućim potrebama“, poručio je Elvir Mahmutović, direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nova zapošljavanja u policiji

Uprava policije dobila je saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za prijem novih 300 policijskih službenika. Procedura mora biti pokrenuta kako bi se blagovremeno popunila upražnjena mjesta koja su ostala nakon redovnog odlaska većeg broja policijskih službenika u penziju.

Tokom prošle godine zaposleno je stotinu policajaca manje, koji su zbog usporenih procedura edukacije tek ove godine stupili na policijsku dužnost.

federalna.ba