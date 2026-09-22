Prekoračili dozvoljeni boravak: Dvojicu državljana BiH zaustavila njemačka policija

Njemačka policija zaustavila je dvojicu državljana BiH pred let za Banju Luku zbog prekoračenja dozvoljenog boravka.

Njemačka granična policija otkrila je na aerodromu Memingen dvojicu državljana Bosne i Hercegovine koji su prekoračili dozvoljeni boravak.

Oni su kontrolisani u nedjelju, 20. septembra, prilikom izlaska iz Njemačke i pripreme za let prema Banjoj Luci.

Kako je navedeno, obojica su prethodno radila kao sezonski radnici u Austriji. Utvrđeno je da su prekoračili dozvoljeni boravak od 90 dana.

Pokrenuti postupci

Budući da su na dan kontrole iz Austrije ušli u Njemačku, protiv dvojice državljana BiH pokrenuti su postupci zbog nedozvoljenog ulaska i boravka bez odgovarajuće dozvole.

Nakon što je policija završila obradu slučaja, obojici je omogućeno da nastave putovanje i ukrcaju se na let za Banju Luku