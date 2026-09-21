Izmjene u režimu odvijanja saobraćaja na dan otvorenja Čaršijske džamije

Povodom svečanog otvorenje Čaršijske džamije“ u Srebreniku, 26. septembar 2026. godine, na zahtjev Medžlisa IZ Srebrenik, uz Saglasnost Službe za prostorno uređenje

zaštitu okolice Grada Srebrenik, a na osnovu člana 170. i 171. Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala Naredbu o privremenoj izmjenu režima saobraćaja (odnosno zabrani saobraćaja) na području grada Sebrenik, na dan 26.09.2026. godine, u vremenu od 06:00 do 18:00 sati u ulicama:

1. Ulica Džafera Hogića (raniji naziv ulice je Srebrenik grad)

2. Dio ulice 211. Oslobodilačke brigade, od od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića, 25. novembra i Prvog marta do raskrsnice s ulicom Žrtava genocida u Srebrenici, kod mesnice Bašić

3. Dio ulice 21. Srebreničke brigade, od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina bana u blizini pošte.

4. Dio ulice Hašima Muharemovića (raniji naziv ulice Zlatnih Ljiljana) od skretanja za Službu hitne medicinske pomoći DZ Srebrenik pa do kraja ulice

5. Dio ulice Prvog marta od skretanja za Službu hitne medicinske pomoći DZ Srebrenik pa do kraja ulice

6. Ulica 25. novembra, od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića, 211. Oslobodilačke brigade i Prvog marta do raskrsnice s ulicom 211. Oslobodilačke brigade i ulicom

Maršala Tita kod Centra za socijalni rad.

Zbog zabrane saobraćaja, dana 26.09.2026. u vremenu od 06:00 do 18:00 sati, u navedenim ulicama, skreće se pažnja građanima, koji koriste parking prostore, u sklopu spomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na spomenute ulice (parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trokadero, parking ispred Gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2), da svoja putnička motorna vozila, parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja.

Inače, Čaršijska džamija u Srebreniku svečano će biti otvorena u subotu, 26. septembra 2026. godine, s početkom u 11:30 sati.

Svečanom programu, koji počinje u 11,30 sati, prisustvovat će reisul-ulema Husein-ef. Kavazović i muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Otvorenjem ove džamije u centru Srebrenika bit će osigurani adekvatni uvjeti za odvijanje vjerskog života i potrebe velikog broja džematlija ovoga grada.

Noć uoči svečanosti bit će upriličen i mevludski program koji počinje nakon akšam-namaza.