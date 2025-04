Danas u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas će i centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Pod uticajem stabilnijeg vremena, opšta slika djelimično će se popraviti.

U Bosni će nakon tmurnog i hladnog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, u nastavku dana biti malo ugodnije, uz blago zatopljenje.

U Hercegovini sunčanije, pri tome i prohladno, što bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima.