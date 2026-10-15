Danas umjereno do pretežno oblačno, bez padavina

Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bugojno 0 stupnjeva, Drvar i Sokolac 1, Sanski Most i Zenica 2, Ivan Sedlo, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 3, Banja Luka, Doboj i Prijedor 4, Bijeljina 5, Livno, Zvornik i Srebrenik 6, Trebinje 11, Mostar 15 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 954 milibara, za 12 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja.