Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija su, u okviru operativnih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, uz asistenciju Jedinice policije sa specijalnu podršku, dana 26.11.2026. godine, postupajući po naredbi Općinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili pretresanje kuće, pomoćnih objekata i vozila korisnika D.J. (1981) na području Kalesije.

Prilikom pretresanja, pronađena je i oduzeta određena količina materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge “Amfetamin – speed” i “Cannabis sativa”, novac u iznosu od 1.420,00 KM u različitim apoenima i valutama, tri mobilna telefona i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Oduzete materije će biti predmet vještačenja.

Po nalogu kantonalnog tužioca, D.J. je oduzeta sloboda i isti će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje nadležno postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.