Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se za vikend u Zagrebu, gdje će Zmajevi trenirati do odlaska u Reykjavik, na meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Islanda.

Naš nacionalni tim bit će kompletiran danas, a put na Island planiran je u utorak.

Selektor Dario Gjergja za predstojeću utakmicu na raspolaganju će imati sljedeći igrački kadar: Darko Talić (Bosna), Xavier Castaneda (Nanterre, Francuska), Adnan Arslanagić (Igman), Amar Gegić (Spartak, Srbija), Edin Atić (Bosna), Tarik Hrelja (Mega, Srbija), Aleksandar Lazić (Igokea), Alen Pjanić (Wurzburg, Njemačka), Adin Vrabac (Bosna), Amar Alibegović (Tortona, Italija), Haris Delalić (Igokea), Emir Sulejmanović (Joventut, Španija) i Nikola Marić (Girona, Španija).

Sa ekipom je ponovo i Lazić, koji je u augustu morao napustiti Zmajeve pred meč sa Litvanijom i to zbog pritiska iz Igokee. Za Faktor.ba je tada potvrđeno kako je Laziću naređeno od porodice Dodik da napusti reprezentaciju i da ne nastavi put za Litvaniju.

Susret na Islandu igra se 26. novembra, dok će tri dana kasnije Zmajevi ugostiti Litvaniju u sarajevskoj Zetri.