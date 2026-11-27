Dana, 25.11.2026. godine policijski službenici Policijske stanice Zapad su u ulici Nikole Tesle, grad Tuzla zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo “Passat”, gdje je prilikom kontrole ustanovljeno da vozač upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i da vozilo ne posjeduje odgovarajuće registarske tablice, kao i da vozač u registru novčanih kanzi ima veći iznos neplaćenih kazni po osnovu više počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Vozilo je privremeno oduzeto, a protiv vozača će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Općinskom sudu u Tuzli.

Takođe, dana, 26.11.2026. godine policijski službenici Policijske stanice Gradačac su u ulici Sarajevska, grad Gradačac, zaustavili i kontrolisali putnička motorna vozila “Ford” i ,,Renault”, kojom prilikom je izvršenim provjerama u Registru neplaćenih novčanih kazni utvrđeno da vozači predmetnih vozila imaju veći iznos neplaćenih kazni po osnovu više počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Navedena vozila su privremeno oduzeta, a protiv oba vozača će biti poduzete zakonom propisane dalje mjere i radnje.