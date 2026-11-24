Jutros je u našoj zemji pretežno vedro. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12 °C. Na snazi je žuti meteoalarm zbog niskih temperatura.

Prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša, a na planinama snijeg. Tokom noći jače padavina u Hercegovini. Vjetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 °C.

U četvrtak 26.11.2026., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 15, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U petak 27.11.2026., pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Krajini je moguć i prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Više padavina se očekuje na području Hercegovine. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 15 °C.

U subotu 28.11.2026., pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nižim područjima sa kišom ili snijegom, a u višim sa snijegom. U Hercegovini ponegdje i povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u Bosni između -3 do 4, na jugu od 6 do 12 °C.