BiH je za deset mjeseci 2026. uvezla 6.922 traktora i srodnih vozila vrijednih 89,16 miliona KM. Akta.ba analizira uvoz, porijeklo i poticaje.

U Bosnu i Hercegovinu je za deset mjeseci 2026. uvezeno 6.922 vozila iz grupe koju Uprava za indirektno oporezivanje BiH u dostavljenom pregledu označava kao traktore, ukupne statističke vrijednosti 89,16 miliona KM.

Broj i vrijednost uvoza već su premašili rezultate ostvarene tokom cijele prošle godine, dok dostupni podaci o poticajima pokazuju višemilionsku podršku nabavci poljoprivredne mehanizacije.

Prema podacima koje je UIO BiH dostavila portalu Akta.ba, na uvoz u ovoj grupi od januara do kraja oktobra obračunato je 23.122.472,22 KM dažbina. Ukupna masa uvezenih vozila iznosila je oko 11,57 hiljada tona.

Tokom cijele 2025. godine evidentiran je uvoz 5.276 vozila, statističke vrijednosti 70,84 miliona KM, uz 17,50 miliona KM dažbina. Ovogodišnji desetomjesečni rezultat tako je za 1.646 vozila, odnosno 31,2 posto, veći od ukupnog prošlogodišnjeg. Vrijednost uvoza viša je za 25,9 posto.

Riječ je o poređenju deset mjeseci 2026. s cijelom 2025. godinom, a ne s istim prošlogodišnjim periodom.

Dostavljeni pregled nema zasebnu podjelu na nova i polovna vozila. Također, grupa označena kao “traktori” obuhvata i specijalizirane mašine za druge namjene, pa ukupan broj nije moguće predstaviti kao uvoz isključivo poljoprivrednih traktora.

Za šest godina uvoz vrijedan gotovo 398 miliona KM

U periodu od 2020. do kraja 2025. u posmatranoj grupi evidentiran je uvoz ukupno 22.706 vozila, statističke vrijednosti 397,69 miliona KM. Dažbine za taj šestogodišnji period iznosile su 91,11 miliona KM.

Broj uvezenih vozila povećavao se svake godine. Od 2.164 u 2020, dostigao je 5.276 u 2025. godini. Vrijednost uvoza, međutim, nije pratila isti pravac: najviša u tom periodu zabilježena je 2023, kada je premašila 100 miliona KM.

Tokom 2025. broj uvezenih vozila bio je za 12,5 posto veći nego 2024, dok je njihova ukupna statistička vrijednost smanjena za približno 18 posto.

Više od 4.200 vozila kineskog porijekla

Najveći dio ovogodišnjeg uvoza odnosi se na vozila kineskog porijekla. Za deset mjeseci evidentirana su 4.223 vozila, statističke vrijednosti 41,38 miliona KM. Na njih je obračunato 11,94 miliona KM dažbina.

Kina tako čini oko 61 posto ukupnog broja i 46,4 posto vrijednosti uvoza u posmatranoj grupi.

Slijede Italija, Turska i Indija, dok su među značajnijim zemljama porijekla i Bjelorusija, Njemačka, Francuska i Austrija.

Uvoz je evidentiran i za vozila porijeklom iz Meksika, Češke i Ujedinjenog Kraljevstva, s pojedinačnim vrijednostima većim od milion KM. Iz Švicarske je uvezeno 229 vozila vrijednih 764.962,73 KM, a iz Srbije 223 vozila vrijedna 469.535,32 KM.

Podaci se odnose na zemlju porijekla robe, što ne mora biti zemlja iz koje je vozilo neposredno dopremljeno u BiH.

Najskuplji prošlogodišnji model vrijedio 1,68 miliona KM

Na listi pet najskupljih vozila za deset mjeseci 2026. prvo mjesto zauzima John Deere 1910G, statističke vrijednosti 576.969,85 KM. Za njega su evidentirane dažbine od 98.084,87 KM.

Na drugom mjestu je Pushback traktor TMX-150-E, a slijede John Deere 6R215, Steyr 6200 Absolut CVT i Claas Axion 870 Cmatic.

Prošlogodišnju listu predvodio je John Deere 8RX410, statističke vrijednosti 1.683.113,80 KM, na koji su obračunate dažbine od 286.234,74 KM.

Liste za ranije godine dodatno pokazuju širinu obuhvata dostavljene evidencije. U 2024. najvišu vrijednost imao je ratrak-gusjeničar Kassbohrer PB 600W Polar, od 1.089.397,31 KM. Godinu ranije listu je predvodio John Deere 8RX410, vrijedan 762.773,70 KM.

U 2022. prvo mjesto zauzimao je ratrak Kaessbohrer PistenBully 600W EUS, vrijedan 842.571,56 KM, dok je 2021. najskuplja na dostavljenoj listi bila mašina za tabanje snijega Kassbohrer PistenBully 600, vrijednosti 569.733,28 KM.

Zbog različitih namjena ovih vozila, liste ne predstavljaju rangiranje isključivo poljoprivrednih traktora.

Tegljači i šleperi prikazani zasebno

UIO je u dostavljenom dokumentu zasebno prikazala i uvoz tegljača i šlepera. Za deset mjeseci 2026. u toj grupi evidentirano je 1.259 vozila, statističke vrijednosti 119.624.493,76 KM, uz 21.544.363 KM dažbina.

Tokom cijele 2025. uvezeno je 1.553 vozila iz te grupe, vrijednosti 117.185.447,57 KM.

Ove brojke nisu uključene u prethodno prikazane iznose uvoza iz grupe označene kao „traktori“.

Federalno ministarstvo odobrilo 16,48 miliona KM za mehanizaciju u 2023.

Dok carinska evidencija pokazuje obim uvoza, izvještaji nadležnih institucija daju dio podataka o javnoj podršci nabavci poljoprivrednih mašina.

Prema Zelenom izvještaju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2023, za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i priključne uređaje za biljnu ili stočarsku proizvodnju odobreno je 16.482.458,06 KM. Zasebno je za opremu u biljnoj, stočarskoj i ribarskoj proizvodnji odobreno 2.385.173,40 KM. U dokumentu su iznosi označeni kao odobrena podrška.

Ministarstvo je objavilo i da je za 427 traktora kupljenih od 1. augusta 2022. do 1. augusta 2023. dodijeljeno 9.799.379,81 KM podrške. Taj iznos odnosi se na traktore unutar podrške mehanizaciji i ne dodaje se ukupnom iznosu za ovu mjeru.

Prema službenoj objavi iz januara 2026, tokom 2025. podržana je nabavka 302 traktora, dok Ministarstvo za period koji označava kao 2019–2025. navodi ukupno 1.350 sufinansiranih traktora. U toj objavi nije naveden zbirni finansijski iznos podrške za cijeli period.

U RS oko 104 miliona KM sufinansiranja traktora i priključaka

Prema izjavi direktora Agencije za agrarna plaćanja RS Aleksandra Trninića, objavljenoj 25. januara 2026, u periodu 2019–2025. sufinansiranje nabavke 2.513 traktora iznosilo je oko 63 miliona KM.

Za nabavku 8.883 traktorska priključka, prema istoj izjavi, iznos sufinansiranja bio je oko 41 milion KM. Zbir ove dvije kategorije je približno 104 miliona KM. Trninić je naveo i da je ukupno sufinansiranje svih kapitalnih investicija za 2019–2025. iznosilo 195 miliona KM, što obuhvata širi krug ulaganja.

Službena informacija Vlade RS zasebno potvrđuje da je za program nabavke 161 traktora Belarus putem Ministarstva poljoprivrede izdvojeno 7.792.200 KM. Posljednja isporuka završena je do 31. januara 2025.

Vlada je finansirala 60 posto vrijednosti, a korisnici preostalih 40 posto, odnosno 5.194.800 KM. Ovaj iznos ne može se dodatno pribrojiti višegodišnjem zbiru bez potvrde je li već njime obuhvaćen.

Brčko: Podrška mehanizaciji zajedno s drugim ulaganjima

Prema službenom Izvještaju o razvoju Brčko distrikta za 2024, za ruralni razvoj, koji obuhvata mehanizaciju i prerađivačke kapacitete, isplaćeno je 223.514,08 KM. Dokument ne izdvaja iznos koji se odnosi samo na mašine.

U Izvještaju o izvršenju budžeta za 2025. na poziciji kapitalnih transfera privatnim preduzećima i preduzetnicima evidentirana je realizacija od 315.348,72 KM, od planiranih 320.000 KM.

Ta pozicija obuhvata namjenske poticaje za prerađivačke kapacitete, objekte za uzgoj stoke i samohodnu mehanizaciju. Zbog zajedničkog prikaza cijeli iznos nije moguće pripisati nabavci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina.

Dostupni podaci o podršci odnose se na različite periode, namjene i faze realizacije. Zato ne omogućavaju izračun jedinstvenog iznosa koji je u cijeloj BiH do sada isplaćen isključivo za poljoprivrednu mehanizaciju, niti neposredno povezivanje subvencija s ukupnom vrijednošću uvoza.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/analize/210104/traktori-iz-kine-preplavili-trziste-bih-uvoz-premasio-89-miliona-km