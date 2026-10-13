Dječiji dodatak za 97.145 djece u FBiH bit će isplaćen 15. oktobra

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječijeg dodatka u Federaciji BiH za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20.185.197,39 KM.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovna isplata posebno važna porodicama koje ovu podršku uračunavaju u svoj mjesečni budžet i njome pokrivaju dio osnovnih potreba djece.



– Roditeljima je važno da znaju kada mogu računati na dječiji dodatak, posebno sada, kada uz svakodnevne troškove izdvajaju i za školske obaveze svoje djece. Naša odgovornost je da osiguramo sredstva i redovne isplate jer svako kašnjenje za porodicu koja raspolaže ograničenim prihodima znači dodatnu brigu i odgađanje neke potrebe – izjavio je Delić.



Rekapitulacija za septembar obuhvata korisnike iz 79 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći broj djece obuhvaćene ovom isplatom je u Zenici, njih 6.188, zatim u sarajevskoj općini Novi Grad, gdje dodatak ostvaruje 4.976 djece, te u Mostaru, s 3.586 djece.



– Dječiji dodatak dolazi do porodica u velikim gradovima i malim općinama, a iza ukupnog iznosa od više od 20 miliona maraka stoje konkretne potrebe gotovo 100.000 djece. Upravo zato ovu podršku moramo posmatrati kroz ono što ona znači u životu svake porodice koja je ostvaruje – poručio je Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.