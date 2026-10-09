Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iza sebe ima uspješan ciklus Lige nacija, u kojem izabranici Sergeja Barbareza nisu doživjeli nijedan poraz. Dobre vijesti stižu i s fudbalskog tržišta, gdje je osam bh. reprezentativaca zabilježilo rast procijenjene vrijednosti prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt.

Ukupna tržišna vrijednost ove osmorice fudbalera povećana je za 28,3 miliona eura, a najveći pojedinačni rast ostvario je Amar Dedić, prenosi N1.

S druge strane, Tarik Muharemović učvrstio je status najskupljeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Amar Dedić najveći je dobitnik posljednjih ažuriranja Transfermarkta. Njegova procijenjena tržišna vrijednost porasla je s 20 na 30 miliona eura.

Riječ je o povećanju od čak deset miliona eura, odnosno 50 posto.

Nastavljen je i rast vrijednosti Tarika Muharemovića. Defanzivac Leedsa sada je procijenjen na 40 miliona eura, što je pet miliona više nego ranije.

Time je dodatno učvrstio prvo mjesto na listi najskupljih bh. reprezentativaca.

Značajan napredak ostvario je i Kerim Alajbegović, čija je vrijednost povećana s 25 na 32 miliona eura. Mladi ofanzivac tako je dobio dodatnih sedam miliona eura tržišne vrijednosti.

Rast vrijednosti zabilježio je i Esmir Bajraktarević, koji je sada procijenjen na deset miliona eura.

Njegova prethodna vrijednost iznosila je osam miliona, što znači da je ostvario povećanje od dva miliona eura.

Amar Memić također nastavlja napredovati. Njegova procijenjena vrijednost porasla je s 4,5 na šest miliona eura, odnosno za 1,5 miliona.

Među reprezentativcima čija je tržišna vrijednost povećana nalaze se i Zinedin Smajlović te Nikola Katić.

Smajlovićeva vrijednost porasla je s tri na pet miliona eura, dok je Katić s 1,8 miliona stigao do dva miliona eura.

Za Katića je to povećanje od 200.000 eura, dok je Smajlović ostvario rast od dva miliona.

Posebno se izdvaja i mladi golman Salko Hamzić, čija je procijenjena vrijednost porasla sa 400.000 eura na milion eura.

Ukupna procijenjena vrijednost ove osmorice fudbalera porasla je sa 97,7 na 126 miliona eura.

Važno je naglasiti da se Transfermarktove procjene ne zasnivaju isključivo na nastupima za reprezentaciju, nego i na klupskim partijama, godinama igrača, potencijalu i drugim faktorima.

Ipak, rast tržišne vrijednosti velikog broja reprezentativaca, uz dobre rezultate Zmajeva u Ligi nacija, pokazuje da Barbarezova ekipa raspolaže sve vrednijim igračkim kadrom.