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Velika policijska akcija u BiH: Uhapšeno više carinika u Gradišci

By admin
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FOTO: AI

Velika akcija policije u BiH sprovodi se jutros na području Gradiške.

Nezvanično, na meti su carinici.

Prema prvim informacijama uhapšena su četvorica službenika UIO BiH. Akciju sprovode službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). 

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