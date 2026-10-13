Velika policijska akcija u BiH: Uhapšeno više carinika u Gradišci

Velika akcija policije u BiH sprovodi se jutros na području Gradiške.
Nezvanično, na meti su carinici.
Prema prvim informacijama uhapšena su četvorica službenika UIO BiH. Akciju sprovode službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).
Velika akcija policije u BiH sprovodi se jutros na području Gradiške.
Nezvanično, na meti su carinici.
Prema prvim informacijama uhapšena su četvorica službenika UIO BiH. Akciju sprovode službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).
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