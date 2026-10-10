Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2026. godinu

Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, a za ovu vrstu podrške u 2026. godini planirano je 729.000 KM. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona.

Javni poziv objavljen je 9. oktobra, u skladu s Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava s budžetske pozicije Tjelesna kultura i sport za 2026. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona ranije je za podršku sportu u ovoj godini planirala ukupno 3,7 miliona KM, od čega je 729.000 KM predviđeno upravo za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata.

Tekst Javnog poziva je dostupan na linku