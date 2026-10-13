Vremenska prognoza za BiH: Na jugu sunčano i vjetrovito, u Bosni jutarnji minusi i mraz

Danas će u Bosni i na sjeveru Hercegovine biti umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti umjerene jačine, sjevernog smjera. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne puhat će umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 1 i 5 °C, na jugu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 15 °C, a na jugu od 16 do 20 °C.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu do 27. oktobra, prema kojoj se očekuje postepena stabilizacija vremena, ali uz temperature znatno niže od prosjeka za ovo doba godine. Na jugu će puhati bura, dok su u Bosni mogući prvi jutarnji mrazevi i temperature ispod nule.

Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladne fronte. Do sredine sedmice u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz čestu jutarnju maglu i niske oblake u kotlinama i uz riječne tokove. U Hercegovini i na planinama bit će više sunčanih perioda. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura, koja će sredinom sedmice postepeno slabiti.

Od petka, 16. oktobra, moguć je prolazan utjecaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka, koji će donijeti slabe i povremene padavine, uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i zahvatit će ograničeno područje.

Nakon kratkotrajnog pogoršanja, od 19. oktobra ponovo se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska.

Krajem druge sedmice prognoznog perioda, od 23. do 25. oktobra, moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. U većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržat će se uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuju se značajnije količine padavina.

Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5 °C, a u Hercegovini između 4 i 9 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14 °C, dok će se u Hercegovini kretati između 16 i 21 °C.

Vjetar, koji će pretežno puhati sa sjevera, dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj temperature biti niži od vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza.

Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnog vremena, uz blagi pad temperatura zraka, posebno u jutarnjim satima. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između -2 i 4 °C, a u Hercegovini između 4 i 9 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13 °C, dok će u Hercegovini dostizati oko 20 °C.

U nastavku prognoznog perioda mogućnost pojave jutarnjeg mraza postojat će i u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći.