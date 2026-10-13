Hrvatska finansira zelene projekte u BiH: Otvoren javni poziv

Hrvatska finansira energetsku obnovu, solarne elektrane i zelenu infrastrukturu u BiH. Rok za prijavu je 30. novembar 2026. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za finansiranje projekata usmjerenih na zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i prilagodbu klimatskim promjenama na području Bosne i Hercegovine.

Na javni poziv mogu se prijaviti županije, gradovi, općine, Brčko distrikt te javne ustanove čiji su osnivači navedene jedinice. Prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća teritorij Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Rok za podnošenje prijava je 30. studenoga 2026. godine do 23.59 sati.

Sredstva su namijenjena finansiranju projekata koji doprinose ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama, s naglaskom na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije i unaprjeđenje zelene infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti uključuju energetsku obnovu javnih zgrada, poput postavljanja toplinske izolacije i zamjene vanjske stolarije, modernizaciju sustava rasvjete te ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i drugih učinkovitih sustava za grijanje i hlađenje. Financirati se mogu i nabava električnih vozila, postavljanje punionica, izrada energetskih certifikata i provedba energetskih pregleda.

Poziv obuhvaća i mjere prilagodbe klimatskim promjenama, među kojima su sadnja stabala i ozelenjivanje javnih površina, uređenje prostora koji pružaju zaštitu od toplinskih valova, postavljanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te postavljanje javnih slavina za vodu.

Uz navedene aktivnosti, sredstva se mogu koristiti za izradu projektno-tehničke dokumentacije, pripremu akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, stručni i projektantski nadzor, upravljanje i administraciju projekta te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. U sklopu šire prihvatljive klimatske intervencije moguće je financirati i prilagodbu pristupa zgradama osobama s invaliditetom.

Prijavitelji trebaju provjeriti ispunjavaju li propisane uvjete te pripremiti potrebnu dokumentaciju u skladu s uputama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske.

Dodatna pitanja mogu se poslati na adresu elektroničke pošte RH-BIH@mzozt.hr, a rok za postavljanje pitanja je 31. listopada 2026. godine.

Detaljne informacije o prihvatljivim aktivnostima, troškovima, kriterijima odabira i načinu prijave dostupne su na službenoj internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209092/hrvatska-finansira-zelene-projekte-u-bih-otvoren-javni-poziv