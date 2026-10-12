Od Špionice do Majevice: Tuzlanski novinar Adnan Krdžalić otkriva skrivene turističke bisere našeg kraja

Da za odmor, uživanje i bijeg od svakodnevnice nije potrebno putovati daleko, potvrđuju i prirodne ljepote srebreničkog kraja i Majevice. Upravo su ove destinacije bile inspiracija tuzlanskom novinaru Adnanu Krdžaliću, koji je kroz svoj YouTube projekt „Krdžolini Moto Priče“ odlučio široj javnosti približiti neke od zanimljivih turističkih lokacija našeg područja.

U dvije nove reportaže Krdžalić donosi priče iz Špionice i s Majevice, predstavljajući izletišta koja svojom ponudom, prirodnim ambijentom i mogućnostima za odmor imaju potencijal privući još veći broj posjetilaca.

„Ribarska priča“ – kutak prirode u Špionici

Jedna od destinacija koju je posjetio jeste izletište „Ribarska priča“ u Špionici, mjesto koje ljubiteljima prirode nudi mogućnost odmora, ribolova i uživanja u ugodnom ambijentu.

U razgovoru s Azrom Islamović, Krdžalić otkriva šta ovo izletište nudi posjetiocima, dok atraktivnim kadrovima dočarava atmosferu i ljepote ovog dijela srebreničkog kraja.

Reportaža pokazuje da i manje poznata mjesta, uz dobru ideju i kvalitetnu ponudu, mogu postati zanimljive turističke destinacije.

Pogledajte reportažu „Ribarska priča“:

Green Hills Busija – prirodna oaza na Majevici

Krdžalićeva kamera zabilježila je i ljepote izletišta Green Hills Busija, koje se nalazi na Majevici.

Okruženo šumom i prirodom, s jezerom i sadržajima za posjetioce, ovo izletište predstavlja još jednu lokaciju koja zaslužuje veću pažnju ljubitelja izletničkog turizma.

Kroz reportažu autor ne predstavlja samo prirodne ljepote Busije nego ukazuje i na značaj ulaganja u turističke sadržaje, koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice i promociji Majevice.

Ovakve destinacije pokazuju da Majevica, osim prepoznatljivih prirodnih ljepota, ima i značajan potencijal za razvoj turizma.

„Krdžolini Moto Priče je dokumentarno-novinarski YouTube kanal posvećen ljudima, mjestima i pričama iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kao novinar freelancer, izlazim na teren, putujem, razgovaram s ljudima i bilježim događaje i priče koje vrijedi čuti i vidjeti“, ističe Krdžalić.

Njegove reportaže ujedno su podsjetnik na to koliko medijska promocija može biti značajna za manje poznate turističke destinacije, posebno one koje se nalaze izvan velikih turističkih centara.

Više o projektu: https://motoprice.ba