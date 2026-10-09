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Isplata invalidnina u FBiH: Nalozi upućeni prema bankama

By admin
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Federalno ministarstvo financija – finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine. Ukupni iznos je 37.388.195,84 KM.
Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Ukupni iznos je 32.776.327,98 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama – saopćeno je iz Ministarstva finansija Federacije BiH.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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