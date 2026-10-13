Velika policijska akcija u Zenici: Zaplijenjeno više od 25 kilograma droge, pronađeno i vatreno oružje

U skladu sa informacijama i saznanjima prikupljenim operativnim radom i saradnjom sa građanima, službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, Sektora kriminalističke policije, su dana 12.10.2026. godine, u mjestu Dusina, grad Zenica, postupajući po naredbi Općinskog suda u Zenici izvršili pretres kuće, pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila markI Maserati i BMW koje koristi lice A.S., rođeno 1989. godine, iz Zenice, koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

Izvršenim pretresom pronađeni su sljedeći predmeti:

– 10.5 kg praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (spid),

– 15.1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu,

– jedna digitalna vaga,

– jedan uređaj za vakumiranje,

– dva pištolja i 78 komada municije,

– jedna puška sa okvirom, 24 komada municije i drugi predmeti.

Sporna materija i predmeti su izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Lice A.S. je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog zakona FBiH u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona i nad istim se provodi kriminalistička obrada.

Sve preduzete radnje su vršene uz nadzor i prema smjernicama Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga nastavljaju rad na dokumentovanju predmetnih krivičnih djela, te će po kompletiranju predmeta, lice A.S. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Navedena akcija predstavlja nastavak kontinuirane i odlučne borbe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona protiv svih vidova zloupotrebe opojnih droga, a zapljenom navedene količine opojne droge spriječeno je njeno daljnje prometovanje i prodaja krajnjim konzumentima čime su ostvareni bitni elementi preventivnog djelovanja, saopćeno je iz MUP-a ZDK.