Pelet u BiH sve traženiji: Građani na isporuku čekaju sedmicama, nove narudžbe tek u decembru

Velika potražnja za peletom u BiH podigla je cijene do 830 KM po toni, a na neke nove narudžbe čeka se do decembra.

Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove narudžbe peleta morat će čekati sve do decembra jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Cijene se trenutno kreću od oko 640 do 830 KM po toni, zavisno od proizvođača i klase peleta.

U banjalučkom „Drvoprodexu“ trenutno ne primaju nove narudžbe jer još isporučuju pelet koji su građani naručili tokom juna i jula.

Kako su kazali za Nezavisne novine, nove narudžbe planiraju početi primati tokom decembra, kada bi trebalo da budu završene ranije ugovorene isporuke.

Trenutna cijena peleta u ovoj kompaniji iznosi 640 KM po toni. Još nije poznato hoće li se u narednom periodu mijenjati.

Cijena ide i do 830 KM

U sarajevskoj kompaniji „Drvosječa“, koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom BiH, također bilježe veliku potražnju. Zbog toga se na isporuku čeka nekoliko dana.

Cijena zavisi od klase peleta.

„Pelet A2 klase trenutno je dostupan po cijeni od 790 KM po toni. A1 klasa dostiže i do 830 KM po toni, plus prevoz. Imamo veoma mnogo narudžbi“, kazali su iz „Drvosječe“.

U kompaniji „Medeks prom“ iz Šipova tona peleta trenutno košta 650 KM, bez troškova prevoza.

„Ljudi i dalje jako puno zovu i naručuju, velika je potražnja“, kazali su iz ove firme.

Prvo moraju isporučiti stare narudžbe

Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH, objasnio je za Nezavisne novine da proizvođači koji su unaprijed prodali određene količine prvo moraju ispuniti te obaveze prije nego što počnu primati nove narudžbe.

„Ako je neko prodao mjesec ili dva unaprijed, ne može dalje primati narudžbe, jer prvo mora namiriti ono što je već ugovorio. To je teška proizvodnja i uvijek se mogu pojaviti kvarovi. Ne može se garantovati ni da neće biti problema poput požara, zbog kojih proizvođač u određenom trenutku ne bi mogao ispoštovati narudžbe“, kazao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, značajan dio tržišta već je snabdjeven i u narednom periodu ne bi trebalo biti većih problema.

„Dosta tržišta je već namireno i ne bi trebalo biti puno problema u nekom narednom periodu. Vjerovatno su još neki dijelovi ukupnog tržišta ostali nenamireni. Uvijek je tu problem sa Sarajevom i nekim većim centrima, gdje su možda ljudi ograničeni skladišnim prostorom. Navike se moraju promijeniti, odnosno ne treba čekati sezonu da bi se nabavljao pelet, nego ga treba obezbijediti ranije“, rekao je Ivanović.

Jesu li cijene dostigle maksimum?

Kada je riječ o cijenama, Ivanović navodi da se one razlikuju od grada do grada, ali upozorava proizvođače da budu oprezni s eventualnim poskupljenjima.

„Mislim da treba biti oprezan sa promjenama cijena, jer ne znamo kako će dalje sezona teći, odnosno da li će zima biti topla ili hladna. Ako se ode sa previsokom cijenom, to se može negativno odraziti na naredne sezone. Ne bi bilo dobro preći granicu koju građani bukvalno ne mogu sebi ni priuštiti ni ispoštovati. Onda takve potrošače tjeramo prema drugim energentima i kasnije imamo problem sa prodajom“, istakao je Ivanović.

Troškovi proizvodnje, dodaje, značajno su porasli, posebno zbog viših cijena goriva i sirovina.

„Definitivno je vidljiv znatan rast cijena goriva, a to dosta utiče na sam proces proizvodnje, troškove otkupa sirovine i transport. Zatim imamo i rast cijene same sirovine, odnosno drveta koje proizvođači nabavljaju od onih koji prodaju svoje viškove ili direktno od proizvođača“, rekao je.

Ivanović procjenjuje da su trenutne cijene peleta blizu maksimuma, ali ne isključuje mogućnost novih promjena.

„Ja mislim da je ovo maksimum i da cijene mogle ostati na sadašnjem nivou. Međutim, ne mogu to garantovati u ime proizvođača“, zaključio je Ivanović.