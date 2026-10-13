I ove sedmice veliki filmski hitovi u Kinu Srebrenik

I ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove.

U srijedu je na repertoaru Odiseja – epski akcijski fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja, koji se pripisuje Homeru.

U četvrtak je na programu napeti triler o preživljavanju “U dubinama”, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa

U petak od 18:00 sati možete pogledati igrani film Moana (igrana adaptacija istoimenog Disneyjevog animiranog hita iz 2016), dok je od 20:00 sati na programu film Pad 2,američki survival triler koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad (Fall) iz 2022. godine.

Subota je rezervisana za Verity – američki erotski psihološki triler iz 2026. godine, snimljen prema istoimenom svjetskom bestseleru spisateljice Colleen Hoover iz 2018. godine.