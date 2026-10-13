Vrhunski filmski hitovi u Kinu Srebrenik ove sedmice

Na zadovoljstvo ljubitelja filmova na velikom platnu, Kino Srebrenik i ove sedmice nudi vrhunske, najnovije filmske hitove.

Novi film Christophera Nolana, “Odiseja”, je mitski akcioni ep koji je sniman širom svijeta. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spjev na filmskom platnu. U glavnim ulogama gledaćemo Matt Damona, Tom Hollanda, Anne Hathaway, Robert Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendayu i Charlize Theron. Film “Odiseja” producirali su Emma Thomas i Christopher Nolan u ime njihove kompanije Syncopy. Izvršni producent je Thomas Hayslip.

Na repertoaru je u srijedu, 14. oktobra od 19 sati.

Evo rasporeda i ostalih projekcija:

