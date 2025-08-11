Utorak, 12 Augusta, 2025
Državljaninu BiH 12.000 eura kazne, u hladnjači prevozio 384 telefona

Carinski službenici iz Sektora za mobilne jedinice, Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage te Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod zaplijenili su 384 mobilnih telefona marke Samsung i iPhone.

U petak, 9. avgusta, na području Slavonskog Broda zaustavili su teretno vozilo s registracijama BiH kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

U poluprikolici hladnjače, uz robu koja je imala prateću dokumentaciju, u prednjem dijelu pronađeni su mobiteli bez ikakvih papira o uvozu ili carinskom statusu.

Na uređajima je stajala oznaka da su proizvedeni u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD. Vozaču je izrečena novčana kazna od 12.000 eura, a svi pronađeni mobilni telefoni su oduzeti, prenosi Index.

