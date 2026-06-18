Englezi nakon spektakla slomili otpor Vatrenih

Englezi su ipak slomili otpor Hrvatske u derbiju Grupe L na Svjetskom prvenstvu, gdje su nakon spektakularnih 90 minuta savladali Hrvatsku rezultatom 4:2.

Engleska je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva savladala Hrvatsku rezultatom 4:2, iako su se Vatreni u prvom poluvremenu dva puta vraćali iz rezultatskog minusa.

Prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 2:2, iako je Engleska dva puta imala prednost. Harry Kane je u 12. minuti pogodio iz ponovljenog penala, nakon što je njegov prvi pokušaj zaustavio Dominik Livaković, ali je VAR procijenio da se hrvatski golman prerano pomjerio s gol-linije.

Hrvatska se vratila u 36. minuti preko Martina Baturine, koji je snažnim udarcem donio izjednačenje i pokazao da Vatreni mogu parirati Englezima i u utakmici visokog intenziteta. Ipak, Engleska je vrlo brzo ponovo povela. Declan Rice je u 42. minuti asistirao iz kornera, a Kane glavom pogodio za 2:1 i svoj drugi gol na utakmici.

Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je još jednom odgovorila. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Petar Musa je nakon asistencije Ivana Perišića pogodio za 2:2 i donio novo poravnanje u izuzetno dinamičnom prvom dijelu.

Engleska u nastavku prelomila utakmicu

Drugo poluvrijeme donijelo je potpuno drugačiju sliku. Engleska je zaigrala agresivnije, preuzela kontrolu nad utakmicom i već u 47. minuti ponovo stigla do prednosti. Jude Bellingham je iskoristio prostor u hrvatskoj odbrani i pogodio za 3:2, čime je vratio Engleze u vodstvo odmah na početku nastavka.

Hrvatska je nakon toga pokušavala doći do novog izjednačenja, ali je Engleska nastavila stvarati prilike i držati pritisak. Livaković je u nekoliko navrata spašavao Vatrene, dok su Englezi tražili pogodak kojim bi riješili pitanje pobjednika.

Taj trenutak stigao je u završnici susreta. Marcus Rashford je nakon brze akcije pogodio za 4:2 i potvrdio pobjedu Engleske, koja je ovom utakmicom napravila važan korak u borbi za vrh Grupe L.

Hrvatska pokazala karakter, ali ostala bez bodova

Iako je Hrvatska izgubila rezultatom 4:2, Vatreni su posebno u prvom poluvremenu pokazali karakter i sposobnost da se vrate protiv jedne od najjačih reprezentacija na turniru. Dva puta su nadoknadili zaostatak, ali u nastavku nisu uspjeli izdržati pritisak, ali ni tempo, veoma raspoložene Engleske.

Za Hrvatsku ovaj poraz ne znači kraj ambicija na Svjetskom prvenstvu, ali put do nokaut faze sada postaje teži. Engleska je, s druge strane, pobjedom dobila veliki zamah na startu takmičenja i potvrdila da u Grupi L ima najviše ambicije.

Rezultat Engleska Hrvatska 4:2 ostat će upamćen kao jedan od najefikasnijih i najuzbudljivijih mečeva grupne faze, a posebno po sjajnom izdanju Harryja Kanea, koji je s dva gola predvodio Engleze do važne pobjede.

RTV Slon