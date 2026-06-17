Jusuf Nurkić posjetio naše „Zmajeve“ u kampu

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine i NBA zvijezda Jusuf Nurkić danas je posjetio naše „Zmajeve“ u kampu Solt Lejk Sitiju.

On im je pružio podršku uoči predstojećeg susreta sa Švicarskom i nastavka nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Uz ugodno druženje i razgovor, Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće i uspjeha u utakmicama koje slijede.

Podsjećamo, Zmajevi sutra putuju prema Kaliforniji, gdje će u četvrtak odmjeriti snage sa Švicarskom.

U prvom meču su naši fudbaleri remizirali protiv domaćina Kanade rezultatom 1:1, a strijelac jedinog gola za naš tim bio je Jovo Lukić.