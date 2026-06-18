Servisne informacije: Planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira. Dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 68 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenata su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla obavljeno je osam porođaja, a rođeno devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas, 18.06.2026. godine (četvrtak):

– u naseljima Krušik, Lisovići, Brezik i dijelu naselja Podorašje (Ahmetovići) u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar” d.d. Srebrenik, zbog nastupajućeg ljetnog perioda i visokih temperatura, uvodi privremenu izmjenu u rasporedu rada Službe za odvoz komunalnog otpada. Umjesto dosadašnjeg početka rada u 07:00 sati, novo radno vrijeme službe počinje u 06:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se djelimično sunčano jutro sa temperaturom koja će rasti od 13 do 27 stepeni. Poslije podne, od 14 sati, povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove, posebno oko 15 sati kada se očekuje pljusak sa količinom padavina do 0.7 mm.